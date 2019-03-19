Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanık hapis cezalarına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan, daha önce mesleklerinden ihraç edilen öğretmen Zafer Akyol ve zabıt katibi Yücel Çırak ile avukatları katıldı.



Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.



Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Yücel Çırak'a 7 yıl 6 ay, Zafer Akyol'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA