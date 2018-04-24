Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında mühendis, öğretmen ve üniversite öğrencisinin de bulunduğu 5 sanıktan 4'ü, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar ihraç öğretmenler Hüseyin Yeşilyaprak ve Fatma Karatürk Doğru, mühendis Adem Aydoğdu, tutuksuz sanıklar FETÖ soruşturması kapsamında başka bir dosyadan yargılanan Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın kızı Elif Bozdağ ve üniversite öğrencisi Yusuf Baykara ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Elif Bozdağ'ın yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen eşi Murat Bozdağ, Bank Asya'daki 147 bin liralık hesaba ilişkin, eşinin finans işleriyle ilgilenmediğini, kendisinin yaptığı bir işlem olduğunu söyledi.

Bu parayı örgütün talimatıyla yatırmadığını öne süren Murat Bozdağ, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na verilen paranın da annesinin isteği üzerine eşi tarafından yatırıldığını savundu.

Üniversite öğrencisi Baykara da örgütün gizli haberleşme programı ByLock ile örgüte ilişkin bildiklerini anlatarak, beraatını talep etti.

Sanıklardan Yeşilyaprak, Aydoğdu ve Doğru da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Aydoğdu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Yeşilyaprak ve Doğru'ya 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Baykara'ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Sanıklardan Baykara'ya verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına, Yeşilyaprak ve Doğru'nun ise tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Elif Bozdağ'ın avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesinin ardından duruşmayı erteledi.