Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında avukat tutuksuz sanık Hacı Hasan A, tutuklu sanıklar Fatih K, Hasan G. ve Sabri A. ile avukatları hazır bulundu.



Sanık Hacı Hasan A, ifadesinde o dönemde telefonuna "Namaz Saatleri TR" adlı programı indirdiğini ve onun ByLock sunucusuna bağlandığını öğrendiğini öne sürdü.



Bu durumdan birçok kişinin mağdur olduğunu savunan A, telefonunun temiz olduğunu, kendisine yönelik bir kumpas bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Diğer 3 sanık da terör örgütünün haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını ve suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih K, Hasan G. ve Sabri A'ya aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların tahliyesine hükmetti.