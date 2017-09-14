Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla yargılanan 4 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) üyesi tutuksuz sanık avukat Nejla Bektaş Kavgacı ile avukatı hazır bulundu.



Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Kavgacı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını belirterek, beraatını talep etti.



Sanık avukatı Ali Baktır da müvekkilinin üyesi olduğu AHUDER'den 2010 yılında istifa ettiğini fakat bu durumun her nedense gözükmediğini ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, Kavgacı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Öte yandan, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda ayrı ayrı yargılanan Fuat Dayan, Muhsin Tali ve Muammer Ordu da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.



Heyet, 3 sanığı da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.