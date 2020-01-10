FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı
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FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "Gülnar ilçe imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

10.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:32
FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde " ilçe imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman A. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Osman A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben FETÖ'nün Gülnar imamlığını yapmadım. Örgütsel programları yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA
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