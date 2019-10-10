FETÖ sanığının inkar savunmaları çürütüldü

10.10.2019 13:49

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki gerekçeli kararda, yargılama safhasında inkar etmesine karşın sanığın "kullanmadım" dediği örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kendi adına kayıtlı hat üzerinden 1,5 yıl boyunca kullandığı, tabletine parayla "Eagle" programı yüklettiği tespit edildiği belirtildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Celal D. hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı. 18 sayfalık kararda, örgüte ilişkin bilgilerin yanı sıra, esasa ilişkin mütalaa, sanık savunması, mahkemeye gelen rapor ve evraklar ile tanık beyanları gibi bölümlere de yer verildi.

Kararda, sanığın duruşmalardaki savunmasında "Bylock" indirmediği ve kullanmadığını belirttiği ancak söz konusu programı, kendi adına kayıtlı hat üzerinden 11 Ağustos 2014-19 Şubat 2016 tarihlerinde kullandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Bank Asya hesabındaki hareketlilik

Sanığın, yine duruşmalarda "Kimsenin talimatıyla Bank Asya hesabıma para yatırmadım." dediği Bank Asya'da hesap hareketleri ve bilirkişi raporuna ilişkin bilgiler gerekçeli kararda şu şekilde yer aldı:

"Sanığın ilk defa 2 Ocak 2014 tarihinde Bank Asya'da hesap açtığı, bankayı 2014-2015 yıllarında aktif olarak kullandığı, hesapta en yoğun para hareketliliğinin örgüt elebaşının 2014 yılı başlarında ilk talimatından sonra 6 Ocak'ta sanığın hesabına 6 bin 500 lira havale geldiği, ikinci talimat dönemi olarak kabul edilen 26 Ağustos 2014 tarihinde hesaba sanık tarafından 20 bin 470 lira yatırıldığı görülmüştür."

Gerekçeli kararda, tanıkların beyanlarına göre Celal D'nin "Numan" kod adını kullandığı, tanık N.U'nun ifadesine göre sanığın örgüt hiyerarşisi içinde 2012-2016 yıllarında "KYK mesulü" olduğu, bu şekilde KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmaya çalıştığı belirtilerek, tanık F.U.A'nın beyanına göre sanığın 2015-2016 yıllarında "İl emincisi" olduğunu ve darbe girişiminden sonra da örgütsel yapılanmaya ne şekilde devam edeceğini söylediği kaydedildi.

Parayla "Eagle" programı yükletmiş

Sanık Celal D'nin 2017 yılı başlarında tanık F.U.A'ya para vererek aldırttığı tablete "Eagle" programını yüklediğinin aktarıldığı gerekçeli kararda, sanığın 2017 yılında firari olan örgüt mensuplarını "gaybubet evleri"ne yerleştirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.



Kararda, asker olan tanıkların beyanına göre sanığın askeri mahrem yapılanmada yer alarak asker kişilerle ilgilendiği aktarılarak, "Böylece tanık beyanlarından sanığın örgüt içerisinde üst düzeyde faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır. Sanığın bu faaliyetlerine darbe girişimine kadar devam ettiği, darbe girişiminden sonra da kaçmaya devam ederek ve kaçan örgüt mensuplarına kalacak yer temin ederek örgütsel faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Sanığın örgüt hiyerarşisinde asker mahrem yapılanmada faaliyette bulunarak "Numan" kod adını kullandığı, "KYK il temsilciliği" yaptığı, örgütteki pozisyonu ile darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldığından sanığın üst hadden cezalandırılmasına hükmedildiği gerekçeli kararda vurgulandı.



Süreç



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Celal D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.



Mahkeme heyeti, 12 Eylül'deki karar duruşmasında sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Kaynak: AA