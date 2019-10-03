FETÖ sanığına hapis cezası

FETÖ sanığına hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

03.10.2019 20:08
FETÖ sanığına hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Sedat K. katıldı.

Sanık Sedat K, savunmasında terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, Sedat K'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA
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