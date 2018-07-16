Fetö Sanığına Etkin Pişmanlıktan Ceza İndirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski zabıt katibine verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, örgütün deşifre edilmesine sağladığı katkılar dikkate alınarak 1 yıl 6 ay 22 güne indirilerek ertelendi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık itiraflarda bulunduğu için hakkında etkin pişmanlık kapsamında ceza indirimi uygulanması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Y.E. de tüm bildiklerini önceki duruşmalarda anlattığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgileri dikkate alarak 1 yıl 6 ay 22 güne indirdiği sanığın cezasını erteledi.