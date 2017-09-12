Fetö Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski polis memuru tutuklu sanık S.H. Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Sanık S.H. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir silahlı veya silahsız terör örgütüne üye değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanığı 6 yıl 3 ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, S.H'nın adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.