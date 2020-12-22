FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası
22.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:21
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuksuz yargılanan S.B.M. duruşma salonunda hazır bulundu. S.B.M., duruşmada yaptığı savunmada örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatını istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonucu S.B.M.'ye 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı