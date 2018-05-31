Fetö Sanığı Zabıt Katibine Hapis Cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski zabıt katibine "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık eski zabıt katibi Şeyda Karaca ile avukatı katıldı.

Sanık Karaca, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım, böyle bir programı bilmiyorum. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, sanığa ByLock kullanıcı adının "pınar" olduğunu belirtmesi üzerine sanık Karaca, "Pınar kullanıcı adını kabul etmiyorum. Ben bir sürü program indirip sildim. Aradan çok uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum." dedi.

Savcı, esas hakkındaki değerlendirmesinde, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karaca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.