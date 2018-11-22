Fetö Sanığı Sat'çılar ile "Mahrem İmamları"Nın Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanık eski binbaşı Hakan Egemen'in daha önce verdiği ifadeler okundu.

Sanık Egemen, gömülen silahlar ve darbe girişiminden haberdar olduğuna ilişkin beyanların da yer aldığı ifadeleri baskı altında verdiğini ileri sürerek, reddetti. Egemen, bu beyanların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Egemen'in sorgusunun tamamlanmasının ardından söz verilen müşteki avukatları, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da tutuklu sanıkların üzerilerine atılı suç ile tutuklu kaldıkları sürenin birbirine orantılı olduğunu belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Söz alan bazı sanıklar ve avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Duruşma sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.