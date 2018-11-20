Fetö Sanığı Sat'çılar ile "Mahrem İmamları"Nın Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın 17. duruşması tamamlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski binbaşı Hakan Egemen darbe girişimine katılmadığını, amirleri tarafından kandırıldığını iddia etti.

Amirlerinin kendisine söylediği görev kapsamında personeli kışlaya çağırdığını öne süren Egemen, "Köprüdeki hareketlilikten haberdar oldum. Bana personeli çağırtmaları ve köprüdeki olaylar bende derin şüpheler oluşturdu. Hemen görevi iptal ettim. Rütbesini ve emirlik makamını kullanarak benimle personelimi, bir yanlışın içine sürüklemeye çalışanlara direndim. Onların hain tuzaklarını bozdum. Amirlerim tarafından bana ve personelime tuzak kurulduğunu, beni paravan olarak kullandıklarını düşünüyorum. 15 Temmuz darbe girişimine en ufak bir katkı vermedim. 15 Temmuz 2016'da darbe kastıyla hareket etmedim. Darbe girişiminin yanında değil, karşısında yer aldım" şeklinde savunma yaptı.

Kendisinin fezlekeyi okumak istediğini ve kendisine bazı belgelerin eksik gönderildiğini iddia eden Egemen, savunmasını bu belgeler geldikten sonra yapmak istediğini belirtti.

Bu isteğin maksatlı ve davayı uzatma gerekçesi olarak değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın savunmasını yapmasını, aksi halde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağını sanık Egemen'e aktardı.

Bunun üzerine savunmasına devam etmek istediğini söyleyen Egemen, "Ben personelime 'Dağılın, gelmeyin' dedim. Buna rağmen darbeye iştirak etmiş olabilirler mi? Darbecileri koruma, darbe karşıtlarına zorlama yapmış olabilirler mi? Evet olabilir. Savcının yazdığı iddianamede de olduğu gözüküyor ama ben bu konuda emir vermedim. Bu sanıklar kimden emir aldılar? Bu konunun araştırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Savunmasında iddianamedeki konular dışında da beyanda bulunduğu için mahkeme başkanı tarafından sık sık uyarılan Egemen, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Duruşma Egemen'in savunmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.