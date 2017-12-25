Fetö Sanığı Polislerin "Usulsüz Dinleme" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski polis memuru Emre Durak, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.



Kendisinin de bu dosyada mağdur olduğunu öne süren Durak, daha önce Kırklareli'ne hiç gelmediğini öne sürdü.



İki sanığın dinlendiği duruşmaya yarın devam edilecek.