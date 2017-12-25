Fetö Sanığı Polislerin "Usulsüz Dinleme" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek ile eski komiser Emrah Uslu, duruşmanın SEGBİS aracılığıyla kayıt altına alınması, çözümlenerek sanıklara tebliğ edilmesi ile yetkisizlik ve reddi hakim talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıkların taleplerini, "mahkemeyi uzatma amaçlı olduğu ve gerekli gerekçeyi göstermediği"ni belirterek reddetti.



Yeltepe, daha sonra söz almadan konuşan Şimşek ve Uslu'ya tepki göstererek, "Oturun söz vermiyorum, kendi aranızda konuşmayın, konuşursanız dışarıya çıkartacağım." dedi.



Duruşmaya öğle arası verildi.



Usulsüz dinlemeler



Bu arada, Yeltepe'nin özetini okuduğu iddianamede, eski istihbarat mensuplarının, bazı MİT, emniyet personeli, cumhuriyet savcıları, vali yardımcıları, belediye başkanları, rektör, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcilerini, DHKP-C ve organize suç örgütü mensubu olarak gösterdiği yer alıyor.



İddianamede, sanıkların 70 mağdur hakkında usulsüz evraklar düzenleyerek, yazışmalar sonucu belirli dönemlerde onları dinlediği ifade ediliyor.



Ceza istemleri



İddianamede, Kırklareli eski İstihbarat Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu eski istihbarat şubesi personeli 23 şüphelinin, PKK, Ergenekon, DHKP/C gibi isimlerle adlandırılan örgütlerle ilgisi olmayan gazeteci Haydar Meriç ile toplum ve kamuoyunca tanınan 74 mağduru, haklarında hazırladıkları sahte evraklar ile terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirerek 2010 ve 2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri yer alıyor.



İddianamede ayrıca, FETÖ/PDY lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek ve eski 23 istihbarat şubesi personelinden 20'si tutuklu 3'ü firari 33 sanık hakkında, "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 5 aydan 24 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.yer alıyor.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, sanıkların görev yeri itibarıyla suç yerinin Kırklareli olduğu belirtilerek yetkisizlik kararı ile dava dosyasının Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.