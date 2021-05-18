FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis
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FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis

FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan öğretmen Tayfun T. (32), karar duruşmasında, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan öğretmen Tayfun T. (32), karar duruşmasında, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında dava açılan öğretmen Tayfun T., bugün görülen karar duruşmasında hazır bulundu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2010 yılı sorularının sızdırılması sonrası işe girdiği iddia edilen ve örgüt evlerinde kaldığı belirlenen Tayfun T., üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini, tanık beyanlarının iftira olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.Mahkeme heyeti, sanık Tayfun T.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası Tayfun T., kelepçelenerek, cezaevine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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