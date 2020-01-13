FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis
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FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan öğretmen Seyit Ş. (38) 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:01
FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan öğretmen Seyit Ş. (38) 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık öğretmen Seyit Ş. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Seyit Ş., beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Seyit Ş.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. 


Kaynak: DHA
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