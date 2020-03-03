FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası
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FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

03.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:05
FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö., avukatları ve yakınları katıldı.


Son savunması alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beratını talep etti.


Mahkeme heyeti, G.Ö.'yü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.


Sanık G.Ö. önceki duruşmalarda örgütle ilgili itiraflarda bulunması nedeniyle mahkeme heyetince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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