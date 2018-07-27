Fetö Sanığı İş Adamına Hapis Cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iş adamı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iş adamı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Necdet Bayram Parlak ile avukatı katıldı.
Sanık Parlak, hakkındaki suçlamaları reddederek, "FETÖ içinde yer almadım. 17-25 Aralık sürecinden önce çağırdılar ama gitmedim. ABD'ye gitmedim. Hiçbir zaman Fetullah Gülen'le görüşmedim." şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, tanık beyanlarında, sanığın sohbet düzenlediği yönünde ifadeler yer aldığını belirterek, suçlamalara ilişkin savunma yapmasını istedi.
Sanık Parlak, tanıkların kendisine iftira attığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütsel sohbet düzenlediğini, "himmet" adı altında topladığı paraları üst kademeye ilettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Parlak'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığın 300 bin lira kefaletle yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.