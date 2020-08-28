FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
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FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Rıfai T., (31) tutuklu yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
28.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:23

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Rıfai T., (31) tutuklu yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen tutuklu Rıfai T., hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden sanık Rıfai T., "Söz konusu kişiler ile birlikte görev yapıyorduk. Nöbetlerimiz çakışıyordu. Örgütle bir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rıfai T.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: DHA

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