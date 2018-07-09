Fetö Sanığı Hakime Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski HSYK tetkik hakimi tutuklu sanık İ.B. ile avukatı katıldı.

Sanık İ.B, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve silahlı terör örgütüyle bağının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Adalet Bakanlığı ve HSYK'da görev yaptığı dönemde hakim ve savcıların tayinlerini örgütün talimatları doğrultusunda düzenlediğini ve ByLock kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdiği sanığı, ev hapsiyle tahliye etti.