Fetö Sanığı Eski Zabıt Katibine Hapis Cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski zabıt katibi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski zabıt katibi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeyda Akarca Özbek ile avukatı katıldı.
Sanık Akarca Özbek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Terör örgütüyle herhangi bir bağının bulunmadığını savunan sanık, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.