FETÖ sanığı eski yüzbaşıya hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski yüzbaşıya, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Sinan Doğan ve avukatı katıldı.

Doğan, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Doğan, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Sinan Doğan'ı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA