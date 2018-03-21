Fetö Sanığı Eski Yargı Mensubu Karı Kocaya Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski yargı mensupları karı kocaya 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Kahramanmaraş hakimi Nihal Cuvoğlu ile eski cumhuriyet savcısı eşi Mahmut Cuvoğlu katıldı.

Sanıklar, "ByLock" kullanmadıklarını, herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadıklarını savundu. Suçlamaları kabul etmeyen karı koca, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların staj döneminde örgütün "çalışma evleri"nde kaldıklarını, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandıklarını, ayrıca sanık Mahmut Cuvoğlu'nun polis öğrencilerinden sorumlu olduğunu, "Nihan" kod adını kullanan sanık Nihal Cuvoğlu'nun da örgüt evinde kaldığı dönemde "ev ablalığı" yaptığını belirterek, sanıkların atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, sanıkları tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.