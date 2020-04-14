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FETÖ sanığı eski yargı mensubu çiftin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski savcı M.A.O.E'ye 8 yıl 9 ay, karısı eski hakim E.E.E'ye de 7 yıl 6 ay hapis kararının gerekçesinde, çiftin örgüt üyelerini yargı kurumlarına yerleştirmek için yaptıkları eylemler aktarıldı.

14.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:12
FETÖ sanığı eski yargı mensubu çiftin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski savcı M.A.O.E'ye 8 yıl 9 ay, karısı eski hakim E.E.E'ye de 7 yıl 6 ay hapis kararının gerekçesinde, çiftin örgüt üyelerini yargı kurumlarına yerleştirmek için yaptıkları eylemler aktarıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giyen sanıklar hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

İddia, tanık beyanları, sanık savunmaları ve delillerin yer aldığı kararda, FETÖ'nün, yargı yapılanmasına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri", "mülakat evleri" ve "staj evleri" hakkında bilgilere yer verildi.

Sanıkların "katalog evliliği" yaptığı bilgisinin yer aldığı kararda, 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılan M.A.O.E'nin ByLock programına 19 bin 295 kez, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen eşinin ise programa 4 bin 342 defa erişim yaptığı belirtildi.

HTS dökümleri incelendiğinde sanıkların GSM görüşmelerinde kullanılan baz istasyon bilgilerinin, ByLock programına erişim için kullanılan baz istasyonuyla uyuştuğu aktarılan kararda, M.A.O.E'nin 29 Eylül 2014'te eşi E.E.E'ye WhatsApp programı üzerinden ByLock programını indirme linkini gönderdiği kaydedildi.

Kararda, sanıkların ikametinde yapılan aramada da FETÖ elebaşının kitaplarının ele geçirildiği, M.A.O.E'nin bilgisayarında örgüt elebaşının çok sayıda vaaz videosu ve ses dosyasının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Sanık M.A.O.E'nin üniversitede okuduğu dönemden itibaren örgüt içinde yer aldığı, hakim savcılık stajını yaptığı dönemde de örgüt içinde "devreci" görevini üstlendiği vurgulanan kararda, sanığın o dönemde birkaç staj evinden sorumlu olduğu belirtildi.

Kararda, "Sanığın örgüt üyelerinin yargının en üst mercilerine gelmeleri için seçim çalışması yaptığı, üstlerinden aldığı talimatları alttakilere ilettiği beyanlardan anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası verilen eski savcı T.A'nın odasında ele geçirilen ancak sanığın kabul etmediği örgütsel notların Diyarbakır Polis Kriminal Laboratuvarında incelendiği aktarılan kararda, notun sanık M.A.O.E'nin el yazısıya yazılmış olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Örgüt evlerinin sorumluluğunu üstlenmiş

Gerekçeli kararda, diğer sanık E.E.E'nin de kod adı kullandığı, örgütün yargı yapılanması için kurduğu ve hakim savcı sınav sorularının verildiği çalışma evlerinde bulunduğu belirtildi.

Sanığın, örgüt tarafından özel kurulmuş evlerde hazırlanarak devletin kritik kurumlarından olan yargıya yerleştirildiğinin altı çizilen kararda, "E.E.E'nin daha sonra bu evlerden sorumlu olma görevini üstlenip örgütte önemli görev aldığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararda, sanıkların eylemlerinin yoğunluğuna göre cezalarında alt sınırdan uzaklaşılarak, hüküm kurulduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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