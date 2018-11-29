Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Erkan Akşit ile avukatı katıldı.

Sanık Akşit, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını savunan sanık Akşit, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ'nün hakim savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği belirlenen "çalışma evleri"nde kaldığını, mesleğe başladıktan sonra da örgütle bağını kesmediğini ve örgüt toplantılarına katılıp "himmet" verdiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Akşit'in, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.