Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Can ile avukatı katıldı.

Sanık Can, hakkındaki suçlamaları reddetti, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, üniversite yıllarında "ev abiliği" yaptığını, meslek yaşamında örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu, örgüt içinde "Fatih" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanık Can'ı, adli kontrol şartı ile tahliye etti.