Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski cumhuriyet savcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski cumhuriyet savcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Kahramanmaraş cumhuriyet savcısı Murat Keskin ile avukat katıldı.
Sanık Keskin, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
"ByLock programı yüklemedim, kullanmadım. ByLock tespit raporunda çelişkiler var. Kesinlikle terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur." diyen Keskin, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, mütalaasında, ByLock kullandığı tespit edilen sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.