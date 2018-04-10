Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Elazığ cumhuriyet savcısı Bünyamin Eren ile avukatı katıldı.

Sanık Eren, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ ile bir bağım yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçsuzum beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, sohbet toplantılarına katıldığını ve örgütün staj evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliye etti.