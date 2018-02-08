Fetö Sanığı Eski Savcıya 10 Yıl Hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik görülen davada, eski savcıya "silahlı terör örgütü yönetmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Batman Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık Şakir Çeliktaş ile avukatı hazır bulundu.

Söz alan sanık Çeliktaş, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını, hakkında devre sorumlusu olduğu yönündeki tanık beyanlarını da kabul etmediğini söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Sinan Yüksel, sanığın, örgütün gizli haberleşme ağı olan "ByLock" programını kullandığını, sanığın örgütün hakim-savcı sınavlarına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığı ve savcı olduktan sonra örgütün yargı yapılanması içinde sözde "devre sorumlusu" olduğu ve örgüt adına "himmet" topladığı yönündeki tanık beyanlarının dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Akın Akkaya ise sanığın örgüt yöneticiliği suçunu, işlediğine ilişkin yeterli delil bulunamadığını ancak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmedip, birden çok örgütsel eylemde bulunmasını dikkate alarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.