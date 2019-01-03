Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, meslekten ihraç edilen polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Karpuz ile avukatı katıldı.

Sanık Karpuz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden sanık Karpuz, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock'u kullandığını ve her şeyiyle kendisini örgüte teslim eden, yöneticilik vasfı bulunan ve sohbet hocalığını yapanların dahil olduğu "SAYV" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karpuz'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA