Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis memuru 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ferit A. ile avukatı katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, herhangi bir terör örgüyle bağlantısı olmadığını ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini kaydederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Ferit A'nın yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.