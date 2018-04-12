Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Arabul ile avukatı katıldı.

Sanık Arabul, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Bankaya talimat döneminde para yatırmadım, otomatik ödeme o zamana denk gelmiş. ByLock programını da kullanmadım, suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, veri inceleme raporunda örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kategorisinde bulunduğunun belirlendiğini ve örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya hesabına 11 bin lira yatırdığını belirterek, üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.