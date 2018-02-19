Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sami A. ile tutuksuz yargılanan eşi Ş.A. ve avukatları katıldı.
Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Sami A, "19 aydır tutukluyum. ByLock kullanmadım. Hakkımda gelen raporları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Aynı davada yargılanan Sami A'nın eşi Ş.A'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.