FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

26.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:20

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Cansever ile avukatı katıldı.

Sanık Cansever, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın ByLock kullandığını ve "örgüt içinde yer alan ancak bazı zaafları olanların" nitelendirildiği "EA" kategorisinde bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cansever'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Kaynak: AA