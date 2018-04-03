Fetö Sanığı Eski Polise 6 Yıl 3 Ay Hapis
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Mustafa Bostan ile avukatı katıldı.
Bostan, son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.