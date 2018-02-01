Fetö Sanığı Eski Polis ve Eşine Hapis Cezası
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davada yargılanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay, eşi de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davada yargılanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay, eşi de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Caran ile tutuksuz yargılanan eşi Kevser Caran ve avukatları katıldı.
Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Ahmet Caran, "Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Ahmet Caran'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Kevser Caran'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak Ahmet Caran'ın tahliyesine hükmetti.