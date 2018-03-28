Fetö Sanığı Eski Polis Müdürüne Mahkumiyet

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski üçüncü sınıf emniyet müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına eski üçüncü sınıf emniyet müdürü tutuklu sanık Faruk Alkanoğlu ile avukatı katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen emniyet amiri A.Ç, sanığın 2009-2010 yıllarında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Kendi aralarında bir grup kurmuşlardı. Bu kişilerin yaptıkları çalışmalara biz dahil edilmiyorduk, kenarda tutulduğumuz hissediliyordu. İhraçlarda bu kişilerin isimlerini görünce düşüncelerimizi teyit ettik."

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, "FETÖ'ye yönelik eylem gördünüz mü?" sorusuna tanık A.Ç, "Biz işin içine sokulmuyorduk. Mesela teknik ekibi yapan ekip olmamıza rağmen teknik büroya alınmıyorduk. Demek istediğim perde arkasında olup bitene biz dahil edilmiyorduk. Bizim yorumladığımız o gün bu kişilerin perde arkasında bir şeyler yaptığıdır." diye yanıtladı.

Cumhuriyet savcısı sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, gizli tanık beyanında da sanığın örgüte bağlı olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.