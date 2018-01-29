Fetö Sanığı Eski Polis Müdürüne 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis müdürü, 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına polislikten ihraç edilen ve ByLock kullandığı öne sürülen tutuklu sanık 4'üncü sınıf emniyet müdürü İsmail Ugsuz ile avukatı katıldı.

Sanık Ugsuz, hakkındaki suçlamaları reddederek, "18 aydır tutukluyum, açığa alınma nedenim ' Kozanlı Ömer' kod isimli şahsı aramam gösterildi. Araç sigortam için görüştüm. Kendisini tanımam, bilmem. Hakkımdaki ByLock iddiası tamamen bir kördüğüm olmuş durumdadır. Örgüt, 5 yaşındaki oğlumu bile fişlemiş. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Örgüt üyesi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası verdi.