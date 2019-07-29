FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan yargılanan eski öğretmene, 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ender Y. ve avukatı katıldı.

İlk olarak esas hakkındaki değerlendirmesini sunan mahkeme savcısı, sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikasına (Aktif-Sen) üyelik kaydının bulunduğu hususları dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık Ender Y. ise FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Terör örgütüne yardım etmedim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ender Y'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA