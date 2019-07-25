FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat K. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA