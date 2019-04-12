Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayşe Sönmez ile avukatı katıldı.

Sanık Sönmez, savunmasında ByLock'u sıradan bir program olarak kullandığını öne sürdü. Sönmez, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, dijital incelemelerinde örgütle bağlantısını darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA