Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya öğretmenlikten ihraç edilen tutuksuz sanık Yasemin Aksin ile avukatı katıldı.

ByLock programında 16 kişinin ekli olduğu ve 113 sayfalık mesaj içerikleri tespit edilen sanık Aksin, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Sanık Aksin, "Ben ByLock programını indirmedim, yüklemedim. Bu husus bilirkişi raporunda da izah edilmiştir. Üç çocuğum vardır. Bir yıl cezaevinde kaldım, 7 aydır da ev hapsim var. Aile olarak psikolojimiz bozulmuştur. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Savcı, sunduğu mütalaada sanığın ByLock'u kullandığı, çocuklarını örgütün okullarına gönderdiği ve örgüte yardımda bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, ilgili kanun hükümlerince cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık hakkında "ev hapsi" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin, "il sınırlarını terk etmeme" şeklinde uygulanmasına hükmedildi.