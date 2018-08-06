Fetö Sanığı Eski Komisere Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski komisere 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Caner ile avukatı katıldı.

Sanık Caner savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini öne sürerek, "O gece çocuklarımın evde yalnız olması nedeniyle izin alarak eve geldim. Ben arkadaşlarla konuşurken 'silahlarınızı vermeyin' demedim. Zaten 'silahları vermeyin, şarjörleri verin' şeklinde bir söylem mantıksızdır." diye konuştu.

Suçsuz olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını belirten Caner, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve "Asker darbe yaptı, askerle birlik beraberlik içerisinde olalım. Silahlarınızı askerlere vermeyin, verirseniz sadece şarjörü verin. Askerlerle tartışmayın. Bakan Mehmet Şimşek AK Parti İl binasına gelecek, sonrasında askerler bakan beyi oradan alıp götürecek, bu şekilde Gaziantep'te darbe gerçekleşecek." şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Caner'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.