Fetö Sanığı Eski Komiser Yardımcısına Ceza

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mesut Daşdemir ile avukatı katıldı.

Sanık Daşdemir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde bulunduğunu ve ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.