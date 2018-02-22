Fetö Sanığı Eski Kaymakama Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski Elazığ Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Erdem ile avukatı katıldı. Sanık Erdem savunmasında, silahlı terör örgütüne üye olmadığını, aksine görev süresi boyunca terörle mücadele ettiğini ifade ederek, ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı Cihat Öztürk, sanığın soruşturma aşamasında, "ByLock'u indirmiş olma ihtimalim var ama suç teşkil etmez. Arkadaşlarla geyik yapmışızdır. İsmini vermek istemediğim bir arkadaşa da tavsiye ettim, (arada yazışalım) dedim. Meslektaşlarımla yazıştım. Yazıştığım kişiler FETÖ üyeliğinden tutukludur" şeklinde ifade verdiğni, ancak mahkeme aşamasında ByLock kullanmadığını iddia ettiğini anımsatarak, ifadelerinin çelişkili olduğunu kaydetti.

Öztürk, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt toplantılarına katıldığı tespit edilen sanığın, cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Erdem, "Ben en zor yerlerde görev aldım, büyük tehlikeler atlattım. Kesinlikle ByLock programını kullanmadım, ancak indirebilmiş olabileceğim ihtimalinden bahsettim. Yasa dışı kaçma yollarını bilen birisiyim, ancak böyle bir girişimim olmadı. Bu durumlar değerlendirilerek tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanığı, tutukluluk süresi nedeniyle, yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliye etti.