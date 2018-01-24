Fetö Sanığı Eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Töngür'e Hapis

Erzurum'da, Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen gösterilere gerektiği gibi müdahale etmediği için disiplin cezası verilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Töngür ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.

Sanık Töngür, cumhuriyet savcısının önceki duruşma mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, iki yıldır tutuklu bulunduğunu söyledi.

Bu süreçte ailesinin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Töngür, "Ben, eşim ve çocuklarım çok mağdur oldu. Parasız şekilde geçinmeye çalışıyorlar. Annem felçli ve bakıma muhtaç. Bu durumuna rağmen kendisine çocuk emanet ediyoruz. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Fırat da müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Töngür'ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, tutuklukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirtiliyordu.

İddianamede ifadesine yer verilen, darbe girişimine ilişkin başka bir davanın sanığı olan, bu davanın tanığı Köksal Demirci, "Töngür ve Murat Özdemir'in daveti üzerine onlarla imam Turgay Örnek'in başkanlığında FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıklarını, örgütle ilişkisini kestiğinde Töngür'ün kendisini telefonla arayarak buluşma talep ettiğini ancak kabul etmediğini" öne sürmüştü.

İddianamede, Töngür'e, 7-10 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen gösterilerde Karayazı ilçesindeki eylemleri sonlandırmak amacıyla gerekli müdahaleyi yapmadığı için soruşturma sonucu disiplin cezası verildiği, sanığın FETÖ/PDY'ye eleman kazandırmak amacıyla hareket ettiği bildiriliyordu.

Töngür'ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.