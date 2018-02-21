Fetö Sanığı Eski Hakime Mahkumiyet

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık eski hakim Nuri Şahin ile avukatı katıldı.

Karar öncesi son savunması istenen sanık Şahin, Mersin'in Silifke ilçesinde hakimken, 2016 yılında Kahramanmaraş'a tayin edildiğini belirterek, "15 Temmuz günü mehil süremi kullanıyordum. Eşimle Gaziantep'teydik. Akşam saatlerinde darbeyi televizyondan öğrendim ancak ihtimal vermedim. Konunun aslını öğrenmek için polis olan kardeşimi aradım farklı bir niyetim yoktu." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Nerelisin?" sorusuna sanık Şahin Kilisli olduğunu belirtti. Bunun üzerine Durmaz, ByLock kullanıcı bilgilerinde 79 kodunun yer aldığını hatırlattı.

Sanık Şahin, VPN programı kullandığını ancak ByLock programı kullanmadığını iddia ederek, "20 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme savcısı sanığın yargı içerisindeki yapılanmada etkili konuma gelme amacı taşıdığını, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini, diğer mevcut deliller ışığında da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adlı kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.