Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Yaşar ile avukatı katıldı.

Sanık Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgüt içerisinde bir süre yer aldığını ancak suç işlemediğini öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan sanık Yaşar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt etkinliklerini organize ettiğini ve sorumlu düzeyde olduğunu belirtti.

Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ancak yeterli bilgi vermediğini ve tanık olarak dinlendiği başka mahkemede verdiği beyanlardan vazgeçtiğini bildiren savcı, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına yer olmadığına" karar verdiği sanık Yaşar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol kararıyla tahliyesine hükmetti.