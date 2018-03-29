Fetö Sanığı Eski Hakime 6 Yıl 9 Ay Hapis
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen eski hakim, 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen eski hakim, 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen eski Trabzon hakimi Hayrettin Genç, Trabzon'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Genç, son savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, daha sonra tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine hükmetti.